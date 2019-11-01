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пятница, 01 ноября 2019 16:15

Муж Заворотнюк впервые появился перед журналистами

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Муж Заворотнюк впервые появился перед журналистами
vokrug.tv

Муж онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев впервые за несколько месяцев вышел на лед.

Это произошло 31 октября в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный". Там состоялась премьера шоу "Руслан и Людмила", пишет abnews.

Он выполняет главную мужскую роль, а его партнершей выступает экс-фигуристка Татьяна Навка.

Однако поговорить с ним репортеры не успели. Чернышев быстро сфотографировался с коллективом и буквально убежал.

Вопрос начали ставить Навке, которая лаконично на все ответила: "В каком смысле "как он чувствует себя"? Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо".

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Публикация от Natasha 📷 Ponarina (@ponarushka)

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Российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и в адекватном состоянии.

Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться.

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