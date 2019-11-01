Муж Заворотнюк впервые появился перед журналистами

Муж онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев впервые за несколько месяцев вышел на лед.
Это произошло 31 октября в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный". Там состоялась премьера шоу "Руслан и Людмила", пишет abnews.
Он выполняет главную мужскую роль, а его партнершей выступает экс-фигуристка Татьяна Навка.
Однако поговорить с ним репортеры не успели. Чернышев быстро сфотографировался с коллективом и буквально убежал.
Вопрос начали ставить Навке, которая лаконично на все ответила: "В каком смысле "как он чувствует себя"? Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо".
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Российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и в адекватном состоянии.
Общается с близкими. Понимает, что серьезно больна, но настроена вылечиться.
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