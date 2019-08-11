Мокрая комбинация на голое тело: Тина Кароль показала сексуальный кадр с нового клипа

Тина Кароль снимала новый клип в Калифорнии. Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль порадовала сеть видео со съемок нового клипа в Калифорнии.

Соблазнительный бэкстейдж-ролик опубликовали на фан-странице знаменитости в Instagram.

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На видео Тина в белой комбинации выныривает из бассейна и смотрит в основную камеру. Мокрая одежда эффектно подчеркнула фигуру Кароль.

Подписчики засыпали видео комплиментами.

"Такая прекрасная артистка", "русалка", "роскошная", "хочется смотреть вечно".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 11 Авг 2019 в 1:46 PDT

Украинская певица Тина Кароль взволновала сеть снимком топлес. Откровенное фото опубликовали на фан-странице звезды в Instagram.