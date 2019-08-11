Мокрая комбинация на голое тело: Тина Кароль показала сексуальный кадр с нового клипа

Украинская певица Тина Кароль порадовала сеть видео со съемок нового клипа в Калифорнии.
Соблазнительный бэкстейдж-ролик опубликовали на фан-странице знаменитости в Instagram.
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На видео Тина в белой комбинации выныривает из бассейна и смотрит в основную камеру. Мокрая одежда эффектно подчеркнула фигуру Кароль.
Подписчики засыпали видео комплиментами.
"Такая прекрасная артистка", "русалка", "роскошная", "хочется смотреть вечно".
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Украинская певица Тина Кароль взволновала сеть снимком топлес. Откровенное фото опубликовали на фан-странице звезды в Instagram.
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