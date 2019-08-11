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воскресенье, 11 августа 2019 14:35

Мокрая комбинация на голое тело: Тина Кароль показала сексуальный кадр с нового клипа

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Мокрая комбинация на голое тело: Тина Кароль показала сексуальный кадр с нового клипа
Тина Кароль снимала новый клип в Калифорнии. Фото: @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль порадовала сеть видео со съемок нового клипа в Калифорнии.

Соблазнительный бэкстейдж-ролик опубликовали на фан-странице знаменитости в Instagram.

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На видео Тина в белой комбинации выныривает из бассейна и смотрит в основную камеру. Мокрая одежда эффектно подчеркнула фигуру Кароль.

Подписчики засыпали видео комплиментами.

"Такая прекрасная артистка", "русалка", "роскошная", "хочется смотреть вечно".

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Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

Украинская певица Тина Кароль взволновала сеть снимком топлес. Откровенное фото опубликовали на фан-странице звезды в Instagram.

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