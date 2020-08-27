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четверг, 27 августа 2020 13:47

Модель засветила пышную грудь в кружевном белье
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Рибейро публикует соблазнительные фото.
Фото: instagram.com/laisribeiro
Рибейро публикует соблазнительные фото.
Рибейро публикует соблазнительные фото.
Рибейро публикует соблазнительные фото.
Рибейро публикует соблазнительные фото.

"Ангел" Victoria's Secret 29-летняя Лаис Рибейро выложила откровенные фото в Instagram.

Бразильская топ-модель на последней фотографии позирует в белом расстегнутом ромпере, благодаря чему можно увидеть пышную грудь в черном кружевном бюстгальтере.

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Поклонники написали много комплиментов в комментариях. А подписчицы выразили желание тоже иметь такой бюстгальтер.

Бразильская топ-модель 29-летняя Лаис Рибейро опубликовала соблазнительные фото в Instagram. "Ангел" Victoria's Secret снялась в фотосессии для бренда аксессуаров и бижутерии Lili Claspe.

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