Модель засветила пышную грудь в кружевном белье

Фото: instagram.com/laisribeiro

"Ангел" Victoria's Secret 29-летняя Лаис Рибейро выложила откровенные фото в Instagram.

Бразильская топ-модель на последней фотографии позирует в белом расстегнутом ромпере, благодаря чему можно увидеть пышную грудь в черном кружевном бюстгальтере.

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Поклонники написали много комплиментов в комментариях. А подписчицы выразили желание тоже иметь такой бюстгальтер.

Бразильская топ-модель 29-летняя Лаис Рибейро опубликовала соблазнительные фото в Instagram. "Ангел" Victoria's Secret снялась в фотосессии для бренда аксессуаров и бижутерии Lili Claspe.