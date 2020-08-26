Модель соблазнительно позирует на капоте розового авто

Модель 28-летняя Синди Прадо поражает подтянутой фигурой. Фотографии публикует в своем Instagram.

Фото: instagram.com/cindyprado

На последних снимках модель позирует в голубом купальнике на фоне океана, сидя на капоте розового автомобиля. Прадо дополнила нежный образ голубым парео и солнцезащитными очками.

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Синди Прадо родом из Майами, США. С 15 лет работает моделью. Стала популярной благодаря участию в фотосессиях для модных журналов. Была названа Hottown Hottie журнала Maxim.

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