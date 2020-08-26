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среда, 26 августа 2020 14:32

Модель соблазнительно позирует на капоте розового авто
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Модель 28-летняя Синди Прадо поражает подтянутой фигурой. Фотографии публикует в своем Instagram.

Синди Прадо с 15 лет работает моделью.
Фото: instagram.com/cindyprado
Синди Прадо с 15 лет работает моделью.
Синди Прадо с 15 лет работает моделью.
Синди Прадо с 15 лет работает моделью.
Синди Прадо с 15 лет работает моделью.

На последних снимках модель позирует в голубом купальнике на фоне океана, сидя на капоте розового автомобиля. Прадо дополнила нежный образ голубым парео и солнцезащитными очками.

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Синди Прадо родом из Майами, США. С 15 лет работает моделью. Стала популярной благодаря участию в фотосессиях для модных журналов. Была названа Hottown Hottie журнала Maxim.

Модель и "ангел" Victoria's Secret 29-летняя Жасмин Тукс радует поклонников новыми фото. Их супер-модель публикует в своем Instagram.

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Дата
26
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