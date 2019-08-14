Модель plus-size Эшли Грэм беременна первенцем

Американская модель plus-size 31-летняя Эшли Грэм потрясла сеть новостью о грядущем пополнении в семье.
Ролик, на котором знаменитость демонстрирует округленный живот, появилось в Instagram.
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На видео Эшли позировала вместе с мужем Джастином Эрвином. Они обнимались, Эрвин нежно держал живот жены.
"Сюрприз", - радостно прокомментировала первую беременность Грэм.
Поклонники засыпали модель поздравлениями и комплиментами.
"Мы так рады за вас двоих", "поздравляю, вы такие красивые", "прекрасные новости", "боже мой, вы двое будете прекрасными родителями".
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Недавно модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру в купальнике без фотошопа и фильтров.
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