Модель plus-size Эшли Грэм беременна первенцем

Американская модель plus-size 31-летняя Эшли Грэм потрясла сеть новостью о грядущем пополнении в семье.

Ролик, на котором знаменитость демонстрирует округленный живот, появилось в Instagram.

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На видео Эшли позировала вместе с мужем Джастином Эрвином. Они обнимались, Эрвин нежно держал живот жены.

Автор: @mrjustinervin Эшли Грэм и Джастин Эрвин впервые станут родителями

"Сюрприз", - радостно прокомментировала первую беременность Грэм.

Поклонники засыпали модель поздравлениями и комплиментами.

"Мы так рады за вас двоих", "поздравляю, вы такие красивые", "прекрасные новости", "боже мой, вы двое будете прекрасными родителями".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 14 Авг 2019 в 6:29 PDT

Недавно модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру в купальнике без фотошопа и фильтров.