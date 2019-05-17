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пятница, 17 мая 2019 12:10

Модель обнажилась в сети в знак протеста

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Модель обнажилась в сети в знак протеста
Эмили Ратаковски выразилась по поводу запрета абортов в США. Фото: @emrata

Американская модель Эмили Ратаковски не смогла остаться в стороне от закона о запрете абортов, который вызвал скандал по всей территории США.

В знак протеста, 27-летняя Insta-звезда запостила в сеть ню-снимок.

Таким фото Эмили хотела акцентировать, что её тело принадлежит только ей и никто не имеет права указывать, что с ним делать.

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"На этой неделе 25 старых мужчин в Алабаме проголосовали "за" запрет абортов, даже в случае изнасилования и инцеста. Эти люди навязывают свои решения та управляют телами женщин, чтобы поддержать патриархат. Это нарушает права женщин. Наши тела - наш выбор", - прокомментировала своё отношение к закону Ратаковски.

Комментаторы резко и негативно высказались по поводу публикации знаменитости:
"Как на счёт того, что не раздвигать ноги?", "ты готова убить не рождённого ребёнка? Ты монстр", "фото совсем не подходит к тексту. Удали этот бред".

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

43-летняя американская актриса Милла Йовович также выразила недовольство законом и рассказала историю, которая шокировала её подписчиков. Актриса поделилась, что 2 года назад сделала аборт.

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