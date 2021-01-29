Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику

Бразильская модель 27-летняя Луана Сандей устроила откровенную фотосессию в пустыне Дубая. На кадрах она прикрывает голую грудь рукой.

Фото: instagram.com/luanasandien

Фото вызвали шквал критики со стороны верующих. Они пишут, что в Дубае появление на публике топлес может закончиться арестом.

"Ты можешь сесть в тюрьму", "Это некрасиво. Не надо приезжать, если ты не уважаешь закон и культуру. Такие выходки ставят нашу репутацию под сомнение", "Ты обязана соблюдать правила страны, в которой находишься", - высказываются они.

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Модель объяснила, что не хотела оскорблять чувства верующих, поэтому она прикрыла грудь руками. И отметила, что это лучшие фото, которые она когда-либо делала.

Бывшая мисс Вена, австрийская модель 25-летняя Катарина Мазепа поделилась новым кадром, на котором позирует под пальмой топлес и в практически невидимых трусиках. Обнаженную грудь прикрывает рукой. Откровенным снимком Катарина решила отпраздновать первый миллион подписчиков в Іnstagram.