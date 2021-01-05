Модель Катарина Мазепа отпраздновала миллион подписчиков обнаженным фото

Бывшая мисс Вена, австрийская модель 25-летняя Катарина Мазепа часто радует подписчиков откровенными фото.

Так, красавица поделилась новым кадром, на котором позирует под пальмой топлес и в практически невидимых трусиках. Обнаженную грудь прикрывает рукой. Откровенным снимком Катарина решила отпраздновать первый миллион подписчиков в Іnstagram.

Фото: instagram.com/katharinamazepa

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"Семья с 1 миллиона сердец. Не могу передать словами, насколько я благодарна за вашу поддержку. Никогда в своих самых смелых мечтах я не могла представить, что доберусь до этой точки. Я люблю вас", - написала Катарина Мазепа под постом.

Словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова порвала сеть новым откровенным фото. Сексуальная спортсменка опубликовала в Instagram снимок, на котором демонстрирует пышную грудь, слегка прикрытую ладонью.