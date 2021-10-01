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воскресенье, 03 октября 2021 23:46

Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
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Американская модель 41-летняя Джала Сью, которую признали самой сексуальной спортсменкой в мире по версии журнала FHM, взволновала подписчиков очередной эротической фотосессией.

Серфингистка снялась в пикантном образе. Позировала в красном боди, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Мать четырех детей опубликовала фото в Instagram.

Американская серфингистка и модель Джала Сью, воспитывающая четырех детей, захватывает провокационными фото
Фото: instagram.com/fitnessmodelmom
Американская серфингистка и модель Джала Сью, воспитывающая четырех детей, захватывает провокационными фото
Американская серфингистка и модель Джала Сью, воспитывающая четырех детей, захватывает провокационными фото
Американская серфингистка и модель Джала Сью, воспитывающая четырех детей, захватывает провокационными фото
Американская серфингистка и модель Джала Сью, воспитывающая четырех детей, захватывает провокационными фото

"Когда ты знаешь свою ценность, никто не может заставить тебя чувствовать себя ничтожным", - подписала она фото.

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Автором фотографий является фотограф Мэттью Лавер.

Американская серфингистка и модель 41-летняя Джала Сью радует поклонников пикантными фотографиями. Джала - мать четырех детей, но ее фигура выглядит потрясающе и она это демонстрирует. Недавно она поделилась секретами ухода за кожей.

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