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воскресенье, 19 сентября 2021 23:46

Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото
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Американская модель Джала Сью поражает горячими снимками
Фото: Instagram.com/fitnessmodelmom
Американская модель Джала Сью поражает горячими снимками
Американская модель Джала Сью поражает горячими снимками
Американская модель Джала Сью поражает горячими снимками
Американская модель Джала Сью поражает горячими снимками

Американская серфингистка и модель 41-летняя Джала Сью радует своих поклонников пикантными фотографиями. Их публикует в Instagram.

Джала мама четырех детей, но ее фигура выглядит потрясающе и она это постоянно демонстрирует. Недавно она поделилась секретами ухода за кожей.

"Пейте много воды. Сок лимона, куркумы, имбиря и сельдерея еженедельно сделают ваши внутренние органы настолько здоровыми, что кожа будет сиять", - написала модель.

Также Джала добавила, о важности нормального ночного сна и здорового питание.

"Вы - то, что вы едите, и ваша кожа будет это отражать. Когда я съедаю конфеты или слишком много сахара, моя кожа напоминает об этом прыщами".

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Американская модель и серфингиста Джала Сью позировала абсолютно обнаженной, прикрыв грудь. Джала отметила, что получает множество вопросов о фитнес после рождения детей.

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