Многодетная мать взволновала поклонников эротическими фото

Фото: Instagram.com/fitnessmodelmom

Американская серфингистка и модель 41-летняя Джала Сью радует своих поклонников пикантными фотографиями. Их публикует в Instagram.

Джала мама четырех детей, но ее фигура выглядит потрясающе и она это постоянно демонстрирует. Недавно она поделилась секретами ухода за кожей.

"Пейте много воды. Сок лимона, куркумы, имбиря и сельдерея еженедельно сделают ваши внутренние органы настолько здоровыми, что кожа будет сиять", - написала модель.

Также Джала добавила, о важности нормального ночного сна и здорового питание.

"Вы - то, что вы едите, и ваша кожа будет это отражать. Когда я съедаю конфеты или слишком много сахара, моя кожа напоминает об этом прыщами".

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Американская модель и серфингиста Джала Сью позировала абсолютно обнаженной, прикрыв грудь. Джала отметила, что получает множество вопросов о фитнес после рождения детей.