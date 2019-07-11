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четверг, 11 июля 2019 10:59

"Мне стыдно за нее" - Меган Маркл обвинили в нарушении королевской традиции
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Меган Маркл обвинили в неумении заботиться о сыне Арчи
Фото: www.thesun.co.uk
Меган Маркл обвинили в неумении заботиться о сыне Арчи
Меган Маркл обвинили в неумении заботиться о сыне Арчи
Меган Маркл обвинили в неумении заботиться о сыне Арчи
Меган Маркл обвинили в неумении заботиться о сыне Арчи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила еще одну королевскую традицию и посетила матч по поло с двухмесячным сыном Арчи.

Молодая мама прибыла на игру, чтобы поддержать своего мужа принца Гарри и принца Уильяма, которые играли в разных командах, сообщило издание The Sun.

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Сеть возмутила не только раннее появление Меган с малышом на публике, что противоречит традициям монархов. Папарацци сфотографировали, как герцогиня выходит из машины и держит на руках маленького сына.

Пользователи отметили, что Маркл не умеет держать ребенка и вот-вот упустит сына из рук.

"Она не умеет заботиться о детях? Какая же мать будет так держать своего малыша ?," Меган сейчас упустит Арчи ", "так неуклюже держит малыша", "она только учится быть матерью, просто дайте ей немного времени", "остановите Меган. Мне стыдно за нее ".

Недавно стало известно, что герцогиня Меган Маркл планирует взять верного друга из приюта для двухмесячного сына Арчи.

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