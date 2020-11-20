"Мне по**й": Юрий Бардаш не знал о войне на Донбассе

Юрий Бардаш прокомментировал ситуацию на Донбассе. Фото: vДудь

Украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш не знал, что война на Донбассе длится до сих пор.

О ситуации в стране мужчина высказался в программе Сергея Иванова "Антипод".

По мнению Бардаша, на территории Донбасса уже никто не стреляет.

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"Что я думаю? Да мне по**й. Там уже даже не стреляют. Стреляют? Это все происходит до сих пор? Вроде бы Зеленский все решил? Что я могу сказать? Досадно", - прокомментировал музыкант.

Сам Бардаш родился в Алчевске. Также он поделился мнением по поводу того, почему люди из Донбасса пошли воевать против Украины.

"Понимаешь, это все пропаганда. Здесь идет один "кач", там - другой "кач". Есть прозападные интересы. Есть Сорос ".

Продюсер Юрий Бардаш, который в России рассказывает о "притеснениях русскоязычных" в Украине, является рабом, малоросом и предателем. Так прокомментировала ситуацию телеведущая и журналистка Янина Соколова.