Младший 14 лет: Лорак "засветила" нового любовника

Украинская певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером компании Black Star Inc. 26-летним Егором Глебом. Фото - instagram.com/anilorak

Украинская певица 40-летняя Ани Лорак, которая живет и работает в России, опубликовала нежное фото с саунд-продюсером компании Black Star Inc. 26-летним Егором Глебом.

Снимком в объятиях нового избранника исполнительница поделилась в Instagram и подтвердила слухи об их романе.

"Доброго, теплого вечера" - подписала фото Ани Лорак.

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Мысли поклонников по новому избраннику певицы разделились. Одни выбор поддерживают, другие выразили разочарование.

"Хорошо выглядите", "Счастья вам", "А как же Лазарев?", "Мурат симпатичнее будет", "Надеюсь, не турок", "Лучшее Мурат, чем этот малыш", - написали в комментариях.

Несколько лет назад новый возлюбленный Каролины расторг брак с популярной певицей Татьяной Решетняк, известной как TAYANNA. Она землячка Ани Лорак - из Черновцов. Писала для нее песни. У Егора и Татьяны разница в возрасте 8 лет. Они поженились, когда ей было 26, а ему - 18. Семейная жизнь музыкантов продолжалось 3 года. Имеют общего сына 6-летнего Даниэля. Певица после развода призналась, что бывший бил ее и изменял.