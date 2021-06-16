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среда, 16 июня 2021 12:12

Младше на 36 лет: четвертый раз женился легендарный комик

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Автор: ic.pics.livejournal.com
  Чарли Чаплин и Уна О'Нил прожили в браке 34 года
Чарли Чаплин и Уна О'Нил прожили в браке 34 года

16 июня 1943 года в четвертый раз женился легендарный киноактер Чарли Чаплин. Его женой стала Уна О'Нил, которая была моложе его на 36 лет. К тому времени Чаплину было 54 года, а его невесте исполнилось 18. Недоброжелатели давали этому союзу максимум полгода. Однако этот брак для Чаплина оказался наиболее удачным. Супруги прожили вместе 34 года.

С Уной Чаплин познакомился в 1942-м, когда он как кинорежиссер искал актрису на главную роль в фильме "Призрак и действительность". Фильм так и не был снят, но знакомство с юной актрисой стало судьбоносным.

"Только что видела Чаплина. Боже, какие у него глубокие голубые глаза. На черно-белой пленке они казались карими, темными ", - рассказывала Уна О'Нил своей подруге.

Автор: ic.pics.livejournal.com
  После замужества Уна О'Нил сознательно поставила крест на своей актерской карьере
После замужества Уна О'Нил сознательно поставила крест на своей актерской карьере

Чаплин тоже сразу увлекся молодой актрисой.

"Меня пленила ее сияющая привлекательность и очарование. Чем больше я узнавал о ней, тем сильнее меня удивляли ее чувство юмора и терпимость. Она всегда с уважением относилась к чужому мнению. В ней столько яркого. Она не похожа ни на кого", - вспоминал Чарли знакомство с Уной.

Однако в то время у Чаплина были проблемы с бывшей девушкой Джоан Берри. Она заявляет, что беременна от актера и подает на него в суд. ДНК-тест показывает, что отец ребенка Джоан - не Чаплин. Но суд не оставляет актера в покое и обязывает выплачивать алименты.

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Несмотря на хлопоты, актер предлагает Уне жениться. Ее отец, популярный тогда драматург Юджин О'Нил, категорически против брака. Девушка убегает из дома и дает согласие на брак. После свадьбы Юджин прекратил с дочерью отношения.

"Я боялся нашей разницы в возрасте. Но Уна знала, что она хочет, и как нам быть. Для свадьбы выбрали тихий городок недалеко от Санта-Барбары. Пришли за разрешением к городскому чиновнику. Но как только вышли из ратуши, во двор приехали репортеры. Мы впрыгнули в авто и началась погоня. Мчались по улицам, заворачивали в переулки с визгом тормозов. Машину заносило, но нам удалось оторваться. Поехали в деревню и там тихо зарегистрировали брак", - описывал в воспоминаниях Чарли Чаплин.

Автор: ic.pics.livejournal.com
  Четвертый раз Чарли Чаплин женился на младшей на 36 лет Уне О'Нил
Четвертый раз Чарли Чаплин женился на младшей на 36 лет Уне О'Нил

В 1952 году Чаплин перед отъездом из США выдал Уне доверенность на распоряжение своим банковским счетом. После того как Чаплину запретили въезд в Соединенные Штаты, Уна вывезла оттуда все семейное имущество. Позже она отказалась от американского гражданства.

После замужества Уна заявила, что не планирует продолжать карьеру актрисы и хочет посвятить себя семье. Уна родила Чаплину трех сыновей: Кристофера, Юджина, Майкла и пятерых дочерей: Джеральдин, Джозефину, Джоанну, Викторию и Анну-Эмилию. Последняя девочка появилась на свет, когда Чаплину было 72 года.

Автор: 3.bp.blogspot.com
  Чарли Чаплин с женой и детьми
Чарли Чаплин с женой и детьми

"За ней ухаживали Сэлинджер, Орсон Уэллс, Дэвид Боуи. Она дружила с Жаклин Кеннеди, Грэмом Грином и Трумэном Капоте. Но ее единственным мужчиной и любовью всей жизни был Чарли Чаплин. Благодаря редкой красоте она производила фурор, появляясь на публике. Уна мечтала сделать актерскую карьеру. Она также могла стать писательницей. Но после замужества сознательно поставила крест на всех своих мечтах и ​​планах. В провинциальном швейцарском городке она часами катала старого Чаплина в инвалидном кресле. И если к ней подходили с комплиментами прохожие, опускала голову, отступала на шаг, махала рукой: "Обращайтесь только к нему, я лишь жена!", - рассказал младший сын известных супругов Майкл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чарли Чаплин снялся в своем первом фильме

Чарли Чаплин был женат четыре раза, у него было 11 детей. Некоторые из них также пробовали себя в качестве актеров. Наибольшую известность как актриса получила Джералдина Чаплин.

Чарли Чаплин умер 25 декабря 1977 в своем доме в Веве, Швейцария.

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Дата
16
июня

Младше на 36 лет: четвертый раз женился легендарный комик

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