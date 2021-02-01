Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини

Фото: Instagram.com

Американская модель, Мисс США-2012 и Мисс Вселенная-2012 28-летняя Оливия Калпо порадовала поклонников новыми откровенными фото. Снимки опубликовала в Instagram.

На фотографиях красавица позирует в белом бикини и голубой шляпке, на бедрах завязал парео. В руке модель держит бокал с соком.

Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры модели и выразили свое восхищение в комментариях.

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Оливия Калпо представляла США на конкурсе "Мисс Вселенная 2012", который состоялся в Лас-Вегасе. Она одержала победу и стала восьмой представительницей США, выигравшей титул "Мисс Вселенная". В ее честь в Крэнстоне назвали улицу.