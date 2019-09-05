"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса

Фото: Пресс-служба

Национальный конкурс красоты "Мисс Украина-2019" пройдет 12 сентября во дворце "Украина".

В сети появилась обновленная афиша исполнителей, которые выступят на мероприятии. Ряды певцов пополнили Макс Барских и Миша Романова.

Артисты будут сопровождать финалисток на дефиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мисс Украина" вышла замуж за российского миллиардера

Организаторы держат в секрете подробности, но уверены, что нынешний конкурс войдет в историю.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку "горячих" снимков участниц "Мисс Украина-2019".

Претенденток на титул "Мисс Украина-2019" увезли на мототрек "Пирогово" и заставили проходить 4 км препятствий. Девушкам пришлось преодолевать склоны, тащить тяжелые бревна и ползти по грязи под колючей проволокой.