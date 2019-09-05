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четверг, 05 сентября 2019 13:07

"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
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Самые горячие снимки претенденток на титул "Мисс Украина 2019"
Фото: Пресс-служба
Самые горячие снимки претенденток на титул "Мисс Украина 2019"
Самые горячие снимки претенденток на титул "Мисс Украина 2019"
Самые горячие снимки претенденток на титул "Мисс Украина 2019"
Самые горячие снимки претенденток на титул "Мисс Украина 2019"

Национальный конкурс красоты "Мисс Украина-2019" пройдет 12 сентября во дворце "Украина".

В сети появилась обновленная афиша исполнителей, которые выступят на мероприятии. Ряды певцов пополнили Макс Барских и Миша Романова.

Артисты будут сопровождать финалисток на дефиле.

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Организаторы держат в секрете подробности, но уверены, что нынешний конкурс войдет в историю.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть подборку "горячих" снимков участниц "Мисс Украина-2019".

Претенденток на титул "Мисс Украина-2019" увезли на мототрек "Пирогово" и заставили проходить 4 км препятствий. Девушкам пришлось преодолевать склоны, тащить тяжелые бревна и ползти по грязи под колючей проволокой.

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Дата
05
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