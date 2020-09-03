Мишель Андраде соблазнительно позировала в серебристом боди

Фото: instagram.com/mishvirmish

Украинская певица боливийского происхождения 23-летняя Мишель Андраде поразила подписчиков откровенными фото. Публикует фотографии в Instagram.

На последней фотографии артистка сексуально позирует в серебристом боди и кожаном пальто. Образ дополнила серебряной цепочкой, которую надела на бедра.

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"Простите, но сегодня я чувствую себя сексуальной", - подписала звезда фото.

Певица 33-летняя Настя Каменских, известная под псевдонимом NK, поразила поклонников соблазнительными фотографиями. Публикует фотографии в Instagram.