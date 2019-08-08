Ми-ми-ми дня: Тина Кароль прикрывала голую грудь пушистым котенком

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 342
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1152
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2466
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1953
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4185
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13446
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15336
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2898
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3429
Фото
Все фото
3
6
3
3
4
Стареть сексуально: 53-летняя Синди Кроуфорд продемонстрировала обольстительную фигуру
Стареть сексуально: 53-летняя Синди Кроуфорд продемонстрировала обольстительную фигуру
Голливудские звезды, которые помолодели с помощью компьютерной графики
Голливудские звезды, которые помолодели с помощью компьютерной графики
&quot;Не хотела привязываться к ребенку&quot; - 43-летняя Мила Йовович забеременела после выкидыша
"Не хотела привязываться к ребенку" - 43-летняя Мила Йовович забеременела после выкидыша
Бывшая Потапа показала фигуру в крошечном бикини
Бывшая Потапа показала фигуру в крошечном бикини
&quot;Повезло с матерью&quot; - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Майкла
"Повезло с матерью" - Регина Тодоренко впервые показала лицо сына Майкла
Видео
Все видео
"Вы его прекрасно знаете" - известно, кто заменит Зеленского в "Квартале"
"Вы его прекрасно знаете" - известно, кто заменит Зеленского в "Квартале"
Акробатика от Монатика: артист показал экстремальные трюки на отдыхе с детьми
Акробатика от Монатика: артист показал экстремальные трюки на отдыхе с детьми
"Тверской волк": убийца Михаила Круга признался
"Тверской волк": убийца Михаила Круга признался
"Таланту стриптиз не нужен" - Оля Полякова решила "наказать" пенсионерку, которая испортила афишу концерта
"Таланту стриптиз не нужен" - Оля Полякова решила "наказать" пенсионерку, которая испортила афишу концерта
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
Снова бьет рекорды: клип Арианы Гранде за несколько часов набрал 5,7 млн просмотров
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3557
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3762
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 774
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7524
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1359
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
четверг, 08 августа 2019 16:25

Ми-ми-ми дня: Тина Кароль прикрывала голую грудь пушистым котенком

  Комментировать

Украинская певица Тина Кароль взволновала сеть снимком топлес.

Откровенное фото опубликовали на фан-странице звезды в Instagram.

Автор: @_fantina
  Тина Кароль показала фото со своей кошкой
Тина Кароль показала фото со своей кошкой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике

Кароль позировала на фоне шкафа в трусах и без бюстгальтера. Грудь Тина прикрывала держа на руках пушистого котенка. На лице Тины был яркий макияж.

"Сегодня празднуют один из самых пушистых праздников. Всемирный день кошек", - говорилось в публикации.

Поклонники Тины засыпали пост комментариями и комплиментами.

"Ничего себе, какая кошечка на фото", "лучшая киса", "как вульгарно", "многие мужчины хотели бы оказаться на месте котенка", "Тина показала свою пушистую кошку".

Недавно певица Тина Кароль ошеломила сеть соблазнительным фото, на котором засветила подкачанные ягодицы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ми-ми-ми дня: Тина Кароль прикрывала голую грудь пушистым котенком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Юрий Федькович не смог жениться из-за большого выкупа

Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск

Польша вернула часть территорий украинцам

За колоски расстреливали на поле

Самое читаемое
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 45279
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 45258
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 34210
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину Просмотров: 27415
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 6 Просмотров: 23941
Знаменитости
Церемония "Емми 2019" пройдет без участия ведущих
Церемония "Емми 2019" пройдет без участия ведущих Просмотров: 45
"Вы его прекрасно знаете" - известно, кто заменит Зеленского в "Квартале"
"Вы его прекрасно знаете" - известно, кто заменит Зеленского в "Квартале"
 Просмотров: 612
Стареть сексуально: 53-летняя Синди Кроуфорд продемонстрировала обольстительную фигуру
Стареть сексуально: 53-летняя Синди Кроуфорд продемонстрировала обольстительную фигуру
3
 Просмотров: 1386
Леся Никитюк подразнила сеть влажным фото в бикини
Леся Никитюк подразнила сеть влажным фото в бикини 2 Просмотров: 1359
Голливудские звезды, которые помолодели с помощью компьютерной графики
Голливудские звезды, которые помолодели с помощью компьютерной графики
6
 Просмотров: 5688
Больше всего комментируют
9
Зеленский срочно позвонил Путину
7
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
6
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
5
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
4
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
Голосов: 36829
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua