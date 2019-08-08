Ми-ми-ми дня: Тина Кароль прикрывала голую грудь пушистым котенком

Украинская певица Тина Кароль взволновала сеть снимком топлес.

Откровенное фото опубликовали на фан-странице звезды в Instagram.

Автор: @_fantina Тина Кароль показала фото со своей кошкой

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Кароль позировала на фоне шкафа в трусах и без бюстгальтера. Грудь Тина прикрывала держа на руках пушистого котенка. На лице Тины был яркий макияж.

"Сегодня празднуют один из самых пушистых праздников. Всемирный день кошек", - говорилось в публикации.

Поклонники Тины засыпали пост комментариями и комплиментами.

"Ничего себе, какая кошечка на фото", "лучшая киса", "как вульгарно", "многие мужчины хотели бы оказаться на месте котенка", "Тина показала свою пушистую кошку".

Недавно певица Тина Кароль ошеломила сеть соблазнительным фото, на котором засветила подкачанные ягодицы.