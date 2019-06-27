Миллиардерша Кайли Дженнер одевается в украинские бренды

Фото: @kyliejenner

Американская звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, которая основала бьюти-корпорацию Kylie Cosmetics, поразила сеть выбором наряда.

Фотографии аутфита 21-летняя девушка запостила в Instagram, в котором уже насчитывается 139 млн подписчиков.

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Молодая миллиардерша Кайли выбрала черный атласный костюм, состоящий из рубашки и юбки. Дженнер надела образ от львовского бренда CULTNKD.

Юбка, как у Кайли, стоит около 6 тыс. грн.

Недавно в сеть попали фото Кайли Дженнер без макияжа и фильтров.