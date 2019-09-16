Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами

Фото: @olenazelenska_official

Президентская чета Владимир и Елена Зеленские провели несколько встреч с голливудскими звездами в рамках 16-го ежегодного форума Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Первая леди и президент поделились снимками и впечатлениями в Instagram.

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"Вчера говорили со сценаристом и продюсером сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином. Во время форума YES имел удовольствие пообщаться с непревзойденной Робин Райт. Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштоном Кутчер. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, развитии украинской киноиндустрии, привлечении инвестиций", - поделился впечатлениями Зеленский.

Супруга президента рассказала о встрече с уроженкой Черкасс Кунис и Эштоном.

"Приятное знакомство, оживленный разговор и истинное удовольствие от общения", - прокомментировала Зеленская.

Пользователи сети моментально отреагировали на новый пост первой леди.

"Я горжусь, что в моей стране такой президент и первая леди", "Зеленская и Кунис на одном фото - это невероятная смесь красоты", "Эталон первой леди", "Эштон снимет американскую версию "Слуги народа", "Две любимые леди на фото", "Замечательные люди и замечательные новости", - пишут они.

Президент Украины Владимир Зеленский сыграл самого себя на выступлении "Квартал 95", которое прошло в рамках Ялтинской Европейской Стратегии (YES) и было закрыто для прессы.