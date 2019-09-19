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четверг, 19 сентября 2019 06:30

Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине

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Микки Рурк хочет, чтобы его похоронили в Украине
Микки Рурк рассказал о своих похоронах. Фото: Звезды

Известный голливудский актер Микки Рурк неожиданно пожелал после смерти обрести вечный покой на территории западной Украины.

Артист чистосердечно признался в искренней любви ко всем славянам в эксклюзивном интервью Сегодня.

Рурк заявил, что хочет после смерти быть погребенным в селе Загорцы Хмельницкой области. По словам актера, в этом населенном пункте живет семья его помощника Дмитрия Корнейчука, который стал ему настоящим другом и часто рассказывает о своих близких.

"Я говорил Диме: когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня похоронили там", – признается Микки Рурк.

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Микки Рурк — американский киноактёр и сценарист, профессиональный боксёр. Лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA (2009). Номинант на премию "Оскар" (2009).

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