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вторник, 14 января 2020 13:16

Мэрилин Монро вышла замуж за бейсболиста

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Мэрилин Монро вышла замуж за бейсболиста
Брак Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо длился 274 дня Фото: New York Post

Американская актриса Мэрилин Монро вышла замуж за бейсболиста Джо Ди Маджо 14 января 1954-го.

Роман звезды бейсбола и Монро длился два года. Они не афишировали отношения. Запланировали свадьбу в Сан-Франциско. Мэрилин обмолвилась об этом кому-то на съемочной площадке. Информацию продали прессе. В день свадьбы "Сан-Франциско Сити Холл" окружили журналисты и фанаты.


В свадебное путешествие пара поехала в Японию. Там попросили актрису выступить перед американскими солдатами в Корее. Это не понравилось Джо. В США он раздражался из-за откровенные фотографии жены. Во время съемки известной сцены фильма "Зудящая седьмого года", где Монро поднимается платье, Ди Маджо свирепствовал.


Брак продлился 274 дня. В документах на развод Монро писала о психологическом давлении со стороны мужчины. За два года она вышла за драматурга Артура Миллера. Этот брак распался через пять лет. После второго развода Мэрилин легла в психиатрическую клинику. Там ее навещал первый человек. Джо тайно вывез ее отдохнуть в тренировочный лагерь. Несмотря на слухи, пара опять не сошлась. Оба говорили, что они хорошие друзья.


36-летняя Мэрилин Монро умерла от передозировки наркотиков 5 августа 1962. Похороны устроил Ди Маджо. Он умер в 1999-м. К концу своей жизни несколько раз в неделю отправлял на могилу бывшей жены в Лос-Анджелесе букеты роз.

Неизвестные снимки беременной актрисы Мэрилин Монро появились в Сети. Фото сделала подруга звезды Фрида Хул.

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Дата
14
января

Мэрилин Монро вышла замуж за бейсболиста

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