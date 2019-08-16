Менеджеры Повалий будут бороться за концерт во дворце "Украина"

Продюсер Повалий прокомментировал срыв концерта во дворце "Украина". Фото: paparazzi

Менеджеры Таисии Повалий будут бороться за проведение юбилейного концерта артистки во дворце "Украина".

Об этом заявил муж и продюсер певицы Игорь Лихута, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг анонсированного концерта, передает Укринформ.

"Мы будем делать все, чтобы ... этот концерт состоялся. Ведь до декабря еще много времени", - сказал Лихута.

В то же время на вопрос, почему Повалий выступает в РФ, Лихута ответил, что им "не дают работать в родной стране".

"Все эти пять лет мы живем в Киевской области. За границу, в том числе и в Российской Федерации, мы выезжаем только по работе", - добавил продюсер.

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Лихута также опроверг информацию о том, что в 2014 году Повалий выступала в оккупированной Ялте на праздновании Дня России.

"Это неправда! Да, 12 июня, в День России, нас приглашали выступить в Крыму. Но мы отказались, понимая, что в Украине есть закон относительно Крыма. Нам не хотелось потом иметь неприятности", - отметил он.

Концерт скандальной певицы Таисии Повалий, который должен был состояться в декабре в этом году, оказался под угрозой срыва. По словам директора Дворца "Украина" Романа Недзельского, менеджмент знаменитости не оформил необходимые документы.