Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем

Артистка 39-летняя Надежда Мейхер снялась в обольстительной фотосессии.

Певица поделилась пикантной фотографией в Instagram. На снимке позировала в черном боди, сетчатых колготках и пуантах.

Фото: instagram.com/nadyameiher

В посте под фото звезда поделилась мыслями о будущем.

"Наше будущее - это уверенность в поступках, мыслях, мечтах, событиях, оставивших яркий отпечаток прошлого. Но даже если что-то не сбывается, главное - проанализировать, почувствовать: это потому, что не хватало уверенности, потому, что вам было предоставлено более интересный путь - ваш путь? Это не значит, что он будет легче (чаще всего он сопровождается множеством сложностей), но это означает, что он даст вам возможность не только максимально развить Ваш потенциал, но получить истинное удовольствие, а тем, кто наблюдает - толчок и вдохновение. Наше будущее - это возможность здесь и сейчас стать хозяином своей судьбы", - отметила Мейхер.

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Автором фотографии является фэшн-фотограф Дамир Жукенов.

Певица, актриса, участница "Танців з зірками", мама 3 детей Надежда Мейхер снялась в фотосессии, которая выполнена в легендарном французском стиле harcourt. Фотографии войдут в коллекционное издания книги "Аркур. Натхнення".