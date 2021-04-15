Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике

Нападающая волейбольного клуба "Волынь-Университет-ОДЮСШ" 23-летняя Людмила Осачук продемонстрировала фигуру в соблазнительном купальнике.

В кадре загорелая спортсменка позирует на фоне водопада. Местом фотосъемки указан город Луцк.

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Фанаты в комментариях не смогли сдержать эмоций, назвав 199-сантиметровую спортсменку "мегасексуальной".

Одна из самых красивых волейболисток Украины 23-летняя Людмила Осачук радует поклонников не только спортивными достижениями, но и откровенными фото. Спортсменка имеет более 4,7 тыс. подписчиков в Instagram и часто делится красивыми кадрами, на которых демонстрирует безупречную фигуру.