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воскресенье, 12 января 2020 02:39

Меган Маркл озвучит персонажа мультфильма

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Меган Маркл озвучит персонажа мультфильма
Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney. Фото: Вести

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.

Она озвучит персонажа одного из мультфильмов, сообщает The Times.

Полученные деньги за озвучку мультипликационного героя герцогиня пожертвует в организацию защиты животных от браконьерства "Слоны без границ".

Голос Меган якобы записали еще перед Рождеством. После этого члены королевской семьи упрекнули пару Меган и Гарри за подписание контрактов с Disney и другими компаниями.

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Недавно британский принц Гарри и его жена, американская актриса Меган Маркл объявили о намерении выйти из королевской семьи. Хотят самостоятельно зарабатывать на жизнь. "Мы собираемся отказаться от звания "старших" членов в королевской семье и работать, чтобы стать финансово независимыми", заявили супруги.

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