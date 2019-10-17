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четверг, 17 октября 2019 17:19

"Медийный м*дак" - жена экс-нардепа поскандалила с Притулой

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Жена журналиста и экс-нардепа Сергея Лещенко диджейка Анастасия Топольская набросилась с обвинениями в сторону шоумена и депутата Сергея Притулы.

В оскорбительной форме женщина обратилась к Притулы в Facebook.

Топольская стала на защиту дуэта "Анна-Мария", который известен своими выступлениями в стране-агрессоре. Участницы дуэта во время отбора на Евровидение-2019 затруднились ответить, кому принадлежит Крым.

По словам женщины, Притула, который выступил в роли ведущего на нацотборе, повел себя как "медийный м*дак".

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"Я здесь встряла в спор и мне пришлось посмотреть финал отбора на Евровидение 2019. Сергей Притула, какой же вы все-таки медийный м*дак. Чисто телевизионный "развод", тупо провокация и контент для особо чувствительных псевдопатриотов. Вот эти все заигрывания с человеческими судьбами на основании родства и родственных связей в корне перекручивают понятие о семье в целом. Или вы действительно думаете, что "Я тебя породил, я тебя убью" - это формула национального успеха? Супер трэш, конечно ", - говорится в публикации Топольской.

Автор: vgolos.com.ua
  Анастасия Топольская накинулась на Сергея Притулу с обвинениями.
Анастасия Топольская накинулась на Сергея Притулу с обвинениями.

Притула встал на свою защиту и ответил Топольской в комментариях, назвав ее "дешевой шоу-бизнесовой колаборационисткой".

"Имею честь, когда женщины, подобные вам, считают меня м*даком. А за сестер не переживайте, они прекрасно выглядели в этом году на фестивале "Новая Волна" в Сочи. Это в той же стране, в столице которой вы регулярно развлекали "мишебратьев" в то время, как они убивали украинцев в Донбассе. Сойдемся на том, что быть медийным м*даком почетнее, чем дешевой шоу-бизнесовой колаборационисткой. Желаю добра и семейного уюта", - ответил Притула.

Шоумен Сергей Притула впервые прокомментировал ДТП с участием своей тещи 59-летней Лилии Сопельник. Отметил, что продолжается выяснение всех обстоятельств.

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17
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