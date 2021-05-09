"Материнская любовь не делится, она только множится" - украинские звезды трогательно поздравили своих мам

Фото: Instagram.com/irynafedyshyn

Во второе воскресенье мая отмечают День матери. Во многих странах мира с праздником поздравляют самых родных людей.

Gazeta.ua собрала самые трогательные поздравления мамам от звезд украинского шоу-бизнеса.

Певица Ирина Федишин по случаю праздника опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со своей мамой. Обе женщины позируют в одинаковых брючных костюмах.

"Моя родная. Мама, спасибо за заботу, ласку и безграничную любовь. Всех, кто почувствовал радость материнства, искренне поздравляю с праздником", - написала Федишин.

Автор: Instagram.com/irynafedyshyn Певица Ирина Федишин по случаю праздника опубликовала фотографию со своей мамой

Певица Руслана Лыжичко поделилась нежным снимком, на котором она обнимается со своей мамой.

"Моя самая обаятельная мама в мире! С Днем, когда понимаешь, что означает Мама ... Мама - это все! Однажды ты подарила мне талисман, который всегда со мной. На нем написаны важнейшие для меня слова. Сегодня я хочу сказать тебе то же именно: "Ты - самое дорогое, что у меня есть", - поделилась Руслана чувствительным обращением к маме.

Автор: Instagram.com/ruslana.lyzhychko Певица Руслана Лыжичко поделилась нежным снимком, на котором она обнимается со своей мамой

Исполнительница Настя Каменских показалась со своей мамой в шляпах.

"Счастлива, что ты моя Мама. Веселая, красивая, родная, добрая, любящая, понимающая и такая сильная. Очень тебя люблю. Будь всегда рядом", - пожелала Каменских.

Автор: Instagram.com/kamenskux Настя Каменских позировала со своей мамой в шляпах

Популярный повар и судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво признался, что слово "мама" является главным в его жизни.

"Мама - первое слово в жизни каждого человека. А в моем еще и главное, я поздравляю всех мам с Днем Матери! Желаю крепкого здоровья, счастливых улыбок и крепких объятий. Тем, кто имеет счастье видеть свою маму в этот день, призываю сделать ей приятно - цветочек, конфету или комплимент ", - написал Эктор в Instagram и добавил, что его мама читает все комментарии.

Автор: Instagram.com/hectorjimenezbravo Судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво со своей мамой

Певица Тоня Матвиенко также поделилась нежной фотографией, где она позирует со своей звездной мамой Ниной Митрофановной.

"Для своей мамы я всегда буду "доця", маленькой Тоней. 9 мая не забудьте поздравить родного человека в своей жизни с Днем матери ", - призвала своих поклонников Тоня.

Автор: Instagram.com/tonya_matvienko Певица Тоня Матвиенко позирует со своей звездной мамой

Певица и многодетная мама Анастасия Приходько по случаю праздника опубликовала фотографию, где она позирует с роскошным букетом розовых роз.

"Мама - самое нежное, доброе, прекраснейшее слово, которое мне удавалось слышать. Бездонный мир ласки, тёплых рук, света, вкусной выпечки, любимого холодца для Наны и оливье для Гордея в моём исполнении. Если бы в 18 мне сказали, что я буду многодетной мамой, рассмеялась бы в лицо. Но, совсем скоро я услышу новое "мама" уже в третий раз. И каждый раз это звучит по особенному. А ещё я поняла очень важную вещь, любовь не делится, она только умножается", - призналась Приходько.

Автор: Instagram.com/prykhodko_official Певица и многодетная мама Анастасия Приходько думала о материнстве

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Официально отмечать День матери в Украине начали с 1999 года. Однако среди украинцев традиция праздника начала распространяться 1928 года. Тогда его провел Союз украинок Канады. За год с такой инициативой во Львове выступила редактор еженедельника "Женская судьба" и организатор-референт Союза украинок Елена Киселевская.