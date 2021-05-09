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воскресенье, 09 мая 2021 23:46

"Материнская любовь не делится, она только множится" - украинские звезды трогательно поздравили своих мам
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Певица Ирина Федишин по случаю праздника опубликовала фотографию со своей мамой
Фото: Instagram.com/irynafedyshyn
Певица Руслана Лыжичко поделилась нежным снимком, на котором она обнимается со своей мамой
Настя Каменских позировала со своей мамой в шляпах
Судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво со своей мамой
Певица Тоня Матвиенко позирует со своей звездной мамой

Во второе воскресенье мая отмечают День матери. Во многих странах мира с праздником поздравляют самых родных людей.

Gazeta.ua собрала самые трогательные поздравления мамам от звезд украинского шоу-бизнеса.

Певица Ирина Федишин по случаю праздника опубликовала на своей странице в Instagram фотографию со своей мамой. Обе женщины позируют в одинаковых брючных костюмах.

"Моя родная. Мама, спасибо за заботу, ласку и безграничную любовь. Всех, кто почувствовал радость материнства, искренне поздравляю с праздником", - написала Федишин.

Автор: Instagram.com/irynafedyshyn
  Певица Ирина Федишин по случаю праздника опубликовала фотографию со своей мамой
Певица Ирина Федишин по случаю праздника опубликовала фотографию со своей мамой

Певица Руслана Лыжичко поделилась нежным снимком, на котором она обнимается со своей мамой.

"Моя самая обаятельная мама в мире! С Днем, когда понимаешь, что означает Мама ... Мама - это все! Однажды ты подарила мне талисман, который всегда со мной. На нем написаны важнейшие для меня слова. Сегодня я хочу сказать тебе то же именно: "Ты - самое дорогое, что у меня есть", - поделилась Руслана чувствительным обращением к маме.

Автор: Instagram.com/ruslana.lyzhychko
  Певица Руслана Лыжичко поделилась нежным снимком, на котором она обнимается со своей мамой
Певица Руслана Лыжичко поделилась нежным снимком, на котором она обнимается со своей мамой

Исполнительница Настя Каменских показалась со своей мамой в шляпах.

"Счастлива, что ты моя Мама. Веселая, красивая, родная, добрая, любящая, понимающая и такая сильная. Очень тебя люблю. Будь всегда рядом", - пожелала Каменских.

Автор: Instagram.com/kamenskux
  Настя Каменских позировала со своей мамой в шляпах
Настя Каменских позировала со своей мамой в шляпах

Популярный повар и судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво признался, что слово "мама" является главным в его жизни.

"Мама - первое слово в жизни каждого человека. А в моем еще и главное, я поздравляю всех мам с Днем Матери! Желаю крепкого здоровья, счастливых улыбок и крепких объятий. Тем, кто имеет счастье видеть свою маму в этот день, призываю сделать ей приятно - цветочек, конфету или комплимент ", - написал Эктор в Instagram и добавил, что его мама читает все комментарии.

Автор: Instagram.com/hectorjimenezbravo
  Судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво со своей мамой
Судья кулинарного шоу "Мастер шеф" Эктор Хименес-Браво со своей мамой

Певица Тоня Матвиенко также поделилась нежной фотографией, где она позирует со своей звездной мамой Ниной Митрофановной.

"Для своей мамы я всегда буду "доця", маленькой Тоней. 9 мая не забудьте поздравить родного человека в своей жизни с Днем матери ", - призвала своих поклонников Тоня.

Автор: Instagram.com/tonya_matvienko
  Певица Тоня Матвиенко позирует со своей звездной мамой
Певица Тоня Матвиенко позирует со своей звездной мамой

Певица и многодетная мама Анастасия Приходько по случаю праздника опубликовала фотографию, где она позирует с роскошным букетом розовых роз.

"Мама - самое нежное, доброе, прекраснейшее слово, которое мне удавалось слышать. Бездонный мир ласки, тёплых рук, света, вкусной выпечки, любимого холодца для Наны и оливье для Гордея в моём исполнении. Если бы в 18 мне сказали, что я буду многодетной мамой, рассмеялась бы в лицо. Но, совсем скоро я услышу новое "мама" уже в третий раз. И каждый раз это звучит по особенному. А ещё я поняла очень важную вещь, любовь не делится, она только умножается", - призналась Приходько.

Автор: Instagram.com/prykhodko_official
  Певица и многодетная мама Анастасия Приходько думала о материнстве
Певица и многодетная мама Анастасия Приходько думала о материнстве

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Официально отмечать День матери в Украине начали с 1999 года. Однако среди украинцев традиция праздника начала распространяться 1928 года. Тогда его провел Союз украинок Канады. За год с такой инициативой во Львове выступила редактор еженедельника "Женская судьба" и организатор-референт Союза украинок Елена Киселевская.

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