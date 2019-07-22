Maruv выступала в РФ в день выборов

Эпатажная украинская певица MARUV уехала из страны в день внеочередных выборов в Верховную Раду.

Артистка предпочла голосованию концерт в одном из клубов Новосибирска. Снимки с концерта Корсун разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

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MARUV никогда не отрицала, что зарабатывает на выступлениях в России.

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты подсчета более 35% протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.