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понедельник, 22 июля 2019 07:54

"Слуга народа" получает в Раде большинство. Обработаны 35% голосов

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Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты подсчета более 35% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду.

По результатам подсчета 35,5% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 42.19 %

"Оппозиционная платформа - За життя" - 12.45 %

"Европейская солидарность" - 8.71%

"Батькивщина" - 8.15%

Партия "Голос" - 6.39%

При этом Радикальная партия Олега Ляшко на данный момент не преодолевает 5%-й барьер.

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На внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тысяч 744 человека.

Окончательная явка избирателей, по данным Центризбиркома, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине. Так, наивысшую явку украинцы продемонстрировали на выборах в Раду 1994 года: явка составила 75,6%.

21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. На инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Раду XVIII созыва через формальное отсутствие коалиции от 2016 года.

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Дата
22
июля

Norvezhetsʹ rozstrilyav ditey na ostrovi ychnyy akt v norvezʹkomu Oslo vidbuvsya 22 lypnya 2011 roku. Vybukh u tsentri norvezʹkoyi stolytsi bilya rezydentsiyi prem'yer-ministra zabrav zhyttya semy osib. Cherez dvi hodyny norvezhetsʹ Anders Berynh Breyvik vlashtuvav boynyu v molodizhnomu tabori Robitnychoyi partiyi na ostrovi Uteya, zastrelyvshy 86 osib. Pry vkhodi v uryadovu budivlyu v Oslo o 15:25 za mistsevym chasom ekstremist Breyvik pryviv u diyu radiokerovanu bombu. Masa vybukhivky stanovyla 500 k·h. Vybukhova khvylya vybyla usi vikna vidrazu v dekilʹkokh budivlyakh, roztashovanykh poblyzu epitsentru teraktu. V tsentri Oslo zahynuly 8 osib i ponad 200 otrymaly poranennya. Pislya tsʹoho Breyvik vyrushyv na ostriv Utoyya. Tam vidbuvalysya zbory molodizhnoho kryla pravlyachoyi partiyi Norvehiyi. Teroryst rozstrilyav prysutnikh. Zahynuly 69 osib. Koly prybula politsiya, zlochynetsʹ sklav zbroyu i bez oporu zdavsya pravookhorontsyam. CHYTAYTE TAKOZH: Breyvik 8 hodyn pokazuvav, yak vin rozstrilyuvav lyudey Breyvik ziznavsya, shcho planuvav terakty shche z oseni 2009 roku. Vyznaye svoyu provynu u vbyvstvi lyudey, ale vidmovlyaye spryymaty tse yak kryminalʹnyy zlochyn. Vin napolyahaye, shcho takym chynom robyv politychnu zayavu. Za yoho slovamy, vbyvstvo bulo neobkhidno, shchob vryatuvaty Norvehiyu i vsyu Yevropu vid musulʹman i pokaraty politykiv, shcho zaokhochuyutʹ mulʹtykulʹturalizm. Sud vyznav Breyvika vynnym u teraktakh i masovykh vbyvstvakh. Norvezʹke zakonodavstvo ne peredbachaye smertnoyi kary abo dovichnoho uv'yaznennya, tomu terorysta zasudyly do 21 roku za gratamy. Vin vidbuvaye pokarannya u trykimnatniy kameri norvezʹkoyi v'yaznytsi Ila i rehulyarno pyshe bahatostorinkovi skarhy na "nelyudsʹki" umovy utrymannya. Norvezʹkyy teroryst Anders Breyvik protyahom vosʹmy hodyn vodyv slidchykh ostrovom. Vin ne vyyavyv zhodnykh oznak kayattya chy zhalyu z pryvodu toho, shcho zrobyv, zayavyv odyn iz prokuroriv. Показати більше 1808/5000 Норвежец расстрелял на острове

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