"Слуга народа" получает в Раде большинство. Обработаны 35% голосов

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты подсчета более 35% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду.

По результатам подсчета 35,5% протоколов, голоса распределяются следующим образом:

"Слуга народа" - 42.19 %

"Оппозиционная платформа - За життя" - 12.45 %

"Европейская солидарность" - 8.71%

"Батькивщина" - 8.15%

Партия "Голос" - 6.39%

При этом Радикальная партия Олега Ляшко на данный момент не преодолевает 5%-й барьер.

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На внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тысяч 744 человека.

Окончательная явка избирателей, по данным Центризбиркома, на внеочередных парламентских выборах по состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июля, составляет 49,84%. Такие показатели оказались самыми низкими за всю историю парламентских выборов в Украине. Так, наивысшую явку украинцы продемонстрировали на выборах в Раду 1994 года: явка составила 75,6%.

21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. На инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Раду XVIII созыва через формальное отсутствие коалиции от 2016 года.