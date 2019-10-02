Maruv позировала в откровенном фотосете без белья

Фото: @maruvofficial

Украинская певица Maruv ошеломила сеть серией откровенных снимков.

Полуобнаженные фото знаменитость опубликовала в Instagram.

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Перед камерой певица позировала в блестящем прозрачном топе без белья. Образ звезды дополняли латексные перчатки, блестящие украшения и яркий макияж.

"Яркость и блеск", - лаконично подписала фото Maruv.

Поклонники засыпали звезду комментариями.

"От такой красоты можно ослепнуть", "Это нереально красиво", "Идеальная", "Сексуальность - это твое", "Ты бомба".

Недавно певица Maruv показала соблазнительную серию снимков в эротических образах. Фотографии звезда опубликовала в Instagram.