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понедельник, 30 сентября 2019 16:26

Maruv показала секс на сцене в эротическом БДСМ-образе
7

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Maruv соблазнила сеть эротичными образами.
Фото: @maruvofficial
Maruv соблазнила сеть эротичными образами.
Maruv соблазнила сеть эротичными образами.
Maruv соблазнила сеть эротичными образами.
Maruv соблазнила сеть эротичными образами.

Украинская певица Maruv показала соблазнительную серию снимков в эротических образах.

Фотографии звезда опубликовала в Instagram.

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Кадры сделали со сцены, на которой выступала Maruv. Снимали прямую трансляцию для MTV Russia.

Певица для выступления выбрала черный латекний костюм, стрипы и кружевные комбинации, которые надела на БДСМ-наряд.

Пользователи сети засыпали знаменитость комментариями.

"Вы без латекса жить не можете", "горячая Малефисента", "ты заняла музыкальный Олимп", "дьяволица", "это был секс на сцене".

Шоу "Танцы со звездами" покинула пара MARUV и Jay. В пятом эфире они выполнили сексуальный стрип.

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Дата
30
сентября

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