Maruv показала секс на сцене в эротическом БДСМ-образе

Фото: @maruvofficial

Украинская певица Maruv показала соблазнительную серию снимков в эротических образах.

Фотографии звезда опубликовала в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ухожу счастливой" - Maruv обрадовалась, что покинула шоу "Танцы со звездами"

Кадры сделали со сцены, на которой выступала Maruv. Снимали прямую трансляцию для MTV Russia.

Певица для выступления выбрала черный латекний костюм, стрипы и кружевные комбинации, которые надела на БДСМ-наряд.

Пользователи сети засыпали знаменитость комментариями.

"Вы без латекса жить не можете", "горячая Малефисента", "ты заняла музыкальный Олимп", "дьяволица", "это был секс на сцене".

Шоу "Танцы со звездами" покинула пара MARUV и Jay. В пятом эфире они выполнили сексуальный стрип.