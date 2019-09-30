Maruv показала секс на сцене в эротическом БДСМ-образе

Украинская певица Maruv показала соблазнительную серию снимков в эротических образах.
Фотографии звезда опубликовала в Instagram.
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Кадры сделали со сцены, на которой выступала Maruv. Снимали прямую трансляцию для MTV Russia.
Певица для выступления выбрала черный латекний костюм, стрипы и кружевные комбинации, которые надела на БДСМ-наряд.
Пользователи сети засыпали знаменитость комментариями.
"Вы без латекса жить не можете", "горячая Малефисента", "ты заняла музыкальный Олимп", "дьяволица", "это был секс на сцене".
Шоу "Танцы со звездами" покинула пара MARUV и Jay. В пятом эфире они выполнили сексуальный стрип.
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