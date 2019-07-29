Maruv нахально обокрали во время выступления в Москве

Украинская певица Анна Корсун, более известна как Maruv, сообщила, что после концерта у нее украли реквизит со сцены.

О краже звезда рассказала через Insta-stories.

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Артистка опубликовала переписку с фанатом, который забрал маску. Она была элементом выступления.

По словам поклонника, он готов вернуть реквизит за автограф и фотографию Maruv.

Автор: www.unian.ua На концерте у Maruv украли реквизит

"Меня такая ситуация безумно огорчает. Вы просто забрали маску со сцены. У вас была возможность обратиться к охране и вернуть ее. Я бы и так с вами сфотографировалась и дала автограф, но вы просто забрали маску и ушли из клуба", - говорила Maruv в Insta-stories.

Кража произошла 27 июля на стадионе "Лужники" в Москве во время выступления певицы.

Недавно Maruv порадовала фанатов новым загадочным фото. На нем звезда лежит на песчаном пляже в купальнике по пояс в воде.