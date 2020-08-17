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Марихуана и вечеринка на Ямайке: як Мадонна отпраздновала день рождения
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Артистка устроила праздник на острове Ямайка, куда и пригласила друзей и близких.
Фото: instagram.com/madonna
Артистка устроила праздник на острове Ямайка, куда и пригласила друзей и близких.
Артистка устроила праздник на острове Ямайка, куда и пригласила друзей и близких.
Артистка устроила праздник на острове Ямайка, куда и пригласила друзей и близких.
Артистка устроила праздник на острове Ямайка, куда и пригласила друзей и близких.

16 августа певица Мадонна праздновала 62-й день рождения. Фотографии и видео с вечеринки звезда опубликовала в своем Instagram. Артистка устроила праздник на острове Ямайка, куда пригласила друзей и близких.

Знаменитость надела белое вышитое платье, дополнив образ разноцветным ожерельем и легким макияжем.

Затем Мадонна переоделась в светло-зеленое длинное платье и сфотографировалась с 27-летним возлюбленным - танцором Ахламаликом Уильямсом. На одной из фотографий певица позирует с тарелкой конопли.

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"Добро пожаловать на Ямайку", - подписала фотографии Мадонна.

66-летняя российская исполнительница Любовь Успенская недавно усыновила мальчика. Об этом она написала на своей странице в Instagram и поделилась видео, где запечатлена ее первая встреча с сыном.

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