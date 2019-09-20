Манекенщица с заболеванием кожи покоряет мир моды

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Американская модель Джейза Гэри с редким кожным заболеванием планирует покорить индустрию моды.

Девушку вдохновили манекенщица plus-size Эшли Грэм и модель с витилиго Винни Харлоу, пишет издание Refinery 29.

Гэри уже подписала контракт с модельным агентством We Speak Model Management и попала на страницы итальянского Vogue.

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"Я родилась с заболеванием кожи, которое называется ламеллярным ихтиозом. Это редкое заболевание. Когда я родилась, мои родители не могли понять, что со мной не так, поэтому я находилась большую часть времени в больнице. Но через несколько месяцев мне, наконец, был поставлен диагноз. Я впервые поняла, что отличаюсь от других людей уже в сознательном возрасте, когда увидела, как мои родители защищают меня. Все люди глазели на мое лицо и это очень огорчало мою маму. Она всегда говорила, что так пристально смотреть на кого то - признак дурного тона", - рассказывала Джейза в интервью изданию.

В планах девушки - съемки для глянцевых изданий. Гэри отметила, что с помощью фэшн-индустрии хочет вдохновить девушек с таким же заболеванием, как у нее, не стесняться своего тела и относиться к нему с любовью.

Актриса и телеведущая Анна Буткевич выступила в качестве модели на показах трех дизайнеров на New York Fashion Week, которая проходит прямо в эти дни.