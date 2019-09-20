 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 4374
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 7551
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1980
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 423
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2916
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3366
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1404
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1260
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3267
Фото
Все фото
5
3
3
5
4
Манекенщица с заболеванием кожи покоряет мир моды
Манекенщица с заболеванием кожи покоряет мир моды
Мадонна хотела &quot;купить&quot; ребенка за $ 20 млн
Мадонна хотела "купить" ребенка за $ 20 млн
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; поразила стройной фигурой и стальным прессом
Украинская "девушка Бонда" поразила стройной фигурой и стальным прессом
Рианна в кружевном белье соблазнила фанатов аппетитными формами
Рианна в кружевном белье соблазнила фанатов аппетитными формами
Лилия Подкопаева стала матерью в третий раз: первые фото новорожденного ребенка
Лилия Подкопаева стала матерью в третий раз: первые фото новорожденного ребенка
Видео
Все видео
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Екатерина Кухар трогательно рассказала о свадьбе в прямом эфире "Танцев со звездами"
Екатерина Кухар трогательно рассказала о свадьбе в прямом эфире "Танцев со звездами"
Maruv соблазнит судей "Танцев со звездами" сексуальной хореографией на пилоне
Maruv соблазнит судей "Танцев со звездами" сексуальной хореографией на пилоне
"Были суицидальные мысли" - Тина Кароль хотела покончить с собой
"Были суицидальные мысли" - Тина Кароль хотела покончить с собой
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 144
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5211
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5256
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31347
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 сентября 2019
Просмотров: 306
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
воскресенье, 22 сентября 2019 22:46

Манекенщица с заболеванием кожи покоряет мир моды
5

  Комментировать

Джейза Гэри с кожным заболеванием хочет покорить фэшн-индустрию.
Фото: @lyricallydiverse
Джейза Гэри с кожным заболеванием хочет покорить фэшн-индустрию.
Джейза Гэри с кожным заболеванием хочет покорить фэшн-индустрию.
Джейза Гэри с кожным заболеванием хочет покорить фэшн-индустрию.
Джейза Гэри с кожным заболеванием хочет покорить фэшн-индустрию.

Американская модель Джейза Гэри с редким кожным заболеванием планирует покорить индустрию моды.

Девушку вдохновили манекенщица plus-size Эшли Грэм и модель с витилиго Винни Харлоу, пишет издание Refinery 29.

Гэри уже подписала контракт с модельным агентством We Speak Model Management и попала на страницы итальянского Vogue.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Та пошли ваши стандарты красоты" - самые "горячие" фото пышнотелых моделей

"Я родилась с заболеванием кожи, которое называется ламеллярным ихтиозом. Это редкое заболевание. Когда я родилась, мои родители не могли понять, что со мной не так, поэтому я находилась большую часть времени в больнице. Но через несколько месяцев мне, наконец, был поставлен диагноз. Я впервые поняла, что отличаюсь от других людей уже в сознательном возрасте, когда увидела, как мои родители защищают меня. Все люди глазели на мое лицо и это очень огорчало мою маму. Она всегда говорила, что так пристально смотреть на кого то - признак дурного тона", - рассказывала Джейза в интервью изданию.

В планах девушки - съемки для глянцевых изданий. Гэри отметила, что с помощью фэшн-индустрии хочет вдохновить девушек с таким же заболеванием, как у нее, не стесняться своего тела и относиться к нему с любовью.

Актриса и телеведущая Анна Буткевич выступила в качестве модели на показах трех дизайнеров на New York Fashion Week, которая проходит прямо в эти дни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Манекенщица с заболеванием кожи покоряет мир моды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

Роналду проиграл финал Кубка мира через приступ неизвестной болезни

За принудительный труд рабов американцев будут судить

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 109500
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 33822
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 29457
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 24183
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 4 Просмотров: 22806
Знаменитости
Умер бывший собственник сети отелей Hillton
Умер бывший собственник сети отелей Hillton Просмотров: 900
Певица Alyona Alyona признана лучшим молодым артистом
Певица Alyona Alyona признана лучшим молодым артистом 2 Просмотров: 369
Мадонна хотела "купить" ребенка за $ 20 млн
Мадонна хотела "купить" ребенка за $ 20 млн
3
 Просмотров: 1233
"МастерШеф" покинули еще две участницы
"МастерШеф" покинули еще две участницы Просмотров: 522
"Танцы со звездами": фавориты ответили на слухи о любви
"Танцы со звездами": фавориты ответили на слухи о любви Просмотров: 3060
Больше всего комментируют
7
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
4
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 37709
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua