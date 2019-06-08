"Маленькая пчелка" Гросу вышла замуж: первые фото

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
Просмотров: 1143
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
1 Просмотров: 3871
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 41070
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 405
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 360
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2034
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3087
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5553
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3645
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
7
8
4
16
15
Красная дорожка, Оскар и похвальные листы: как дети Мазур, Барбир и Падалко закончили учебный год
Красная дорожка, Оскар и похвальные листы: как дети Мазур, Барбир и Падалко закончили учебный год
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
Настя Каменских подразнила фанатов голым фото в душе
Настя Каменских подразнила фанатов голым фото в душе
Софи Тернер и Дженнифер Лоуренс блистали на премьере новых &quot;Людей Икс&quot;
Софи Тернер и Дженнифер Лоуренс блистали на премьере новых "Людей Икс"
Дженнифер Лопес признали иконой моды
Дженнифер Лопес признали иконой моды
Видео
Все видео
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
Вера Брежнева ответила новой песней на новость об измене Меладзе
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
"Дети различают снаряды по звуку выстрела" - Анна Горбань выступила в ООН
Седокова снялась обнаженной
Седокова снялась обнаженной
Рок и секс с аборигенами: группа Rammstein выпустила клип
Рок и секс с аборигенами: группа Rammstein выпустила клип
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 1935
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4023
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 423
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 513
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1080
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
08 июня 2019
Просмотров: 99
Солідний подарунок
"По сколько скидываемся – по тысяче или по полторы?" – у подруги Наталії не замовкає Viber. Її син 6-річний Іван закінчує садок. На ...
суббота, 08 июня 2019 10:55

"Маленькая пчелка" Гросу вышла замуж: первые фото

  Комментировать
&quot;Маленькая пчелка&quot; Гросу вышла замуж: первые фото
1 июня Алина Гросу вышла замуж. Фото с открытых источников.

Украинская певица Алина Гросу вышла замуж.

Этим она похвасталась на своей странице в Instagram, опубликовав первые фотографии после официальной церемонии бракосочетания.

"С днем ​​рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее до моего дня рождения! Теперь я точно говорить, что мое сердце не свободно! В нем есть много - много любви. Так как родных людей / членов семьи у меня стало в два раза больше ", - написала она в соцсети.

Переглянути цей допис в Instagram

❤️🔗 С днём рождения меня!😊 Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой😱😍❤️ Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне её к моему дню рождения!)) теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!!))) в нем есть много-много любви..так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше❤️❤️❤️ Свадьба ещё будет 😁👌🏻 а вот роспись уже была (1 июня) чтоб точно запомнить😂🤪🤪🤪 и поздравлять друг друга каждый год с этим событием!)) Ну а сегодня мой праздник😊 пойду подниму бокал за то, чтоб этот год был ещё лучше))) за то, чтоб и вы были счастливы, любимы и влюблены!!!)) #УРА Пы.сы. Спасибо вам, что вы у меня есть! И что искренне радуетесь моему счастью... я это очень ценю❤️ #люблювсехикаждого

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потап потроллил Настю Каменских за ошибку в английском

Певица уточнила, что вышла замуж 1 июня. Свадьбу еще не праздновали.

Американская певица Майли Сайрус опубликовала откровенные фото со съемки, посвященной ее новому альбому "She Is Coming". На фотографиях знаменитость позирует в самом бюстгальтере, трусах и чулках от Gucci.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Маленькая пчелка" Гросу вышла замуж: первые фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Восстановили судоходство на Днепре

Презентовали пылесос с ручным приводом

Ее называли официальным экстрасенсом Советского Союза

Тело первого альпиниста нашли через 75 лет

Самое читаемое
Отец переехал годовалого сына
Отец переехал годовалого сына Просмотров: 43273
&quot;Пропавшее&quot; из Банковой оборудование нашлось
"Пропавшее" из Банковой оборудование нашлось 4 Просмотров: 19198
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого
26
 Просмотров: 18164
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе
Раскрыли полную хронологию убийства мальчика в Переяславе Просмотров: 16012
Имена и фото воинов &quot;Азова&quot;, которые ночью погибли на Донбассе
Имена и фото воинов "Азова", которые ночью погибли на Донбассе Просмотров: 12862
Знаменитости
Красная дорожка, Оскар и похвальные листы: как дети Мазур, Барбир и Падалко закончили учебный год
Красная дорожка, Оскар и похвальные листы: как дети Мазур, Барбир и Падалко закончили учебный год
7
 Просмотров: 6831
Подружка Розенко мечтает о мужчине-кулинаре
Подружка Розенко мечтает о мужчине-кулинаре Просмотров: 792
Потап потроллил Настю Каменских за ошибку в английском
Потап потроллил Настю Каменских за ошибку в английском Просмотров: 4023
Сексуальная Каменских снова возбуждает сеть
Сексуальная Каменских снова возбуждает сеть Просмотров: 2610
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
8
 Просмотров: 5832
Больше всего комментируют
28
Активисты пикетируют дом Порошенко
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
7
Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети
4
"Пропавшее" из Банковой оборудование нашлось
3
Отставка Луценко не пройдет - нардеп
Голосов: 35296
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua