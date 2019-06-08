"Маленькая пчелка" Гросу вышла замуж: первые фото

Украинская певица Алина Гросу вышла замуж.
Этим она похвасталась на своей странице в Instagram, опубликовав первые фотографии после официальной церемонии бракосочетания.
"С днем рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее до моего дня рождения! Теперь я точно говорить, что мое сердце не свободно! В нем есть много - много любви. Так как родных людей / членов семьи у меня стало в два раза больше ", - написала она в соцсети.
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❤️🔗 С днём рождения меня!😊 Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой😱😍❤️ Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне её к моему дню рождения!)) теперь я точно буду говорить, что мое сердце не свободно!!!))) в нем есть много-много любви..так как родных людей/членов семьи у меня стало в два раза больше❤️❤️❤️ Свадьба ещё будет 😁👌🏻 а вот роспись уже была (1 июня) чтоб точно запомнить😂🤪🤪🤪 и поздравлять друг друга каждый год с этим событием!)) Ну а сегодня мой праздник😊 пойду подниму бокал за то, чтоб этот год был ещё лучше))) за то, чтоб и вы были счастливы, любимы и влюблены!!!)) #УРА Пы.сы. Спасибо вам, что вы у меня есть! И что искренне радуетесь моему счастью... я это очень ценю❤️ #люблювсехикаждого
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Певица уточнила, что вышла замуж 1 июня. Свадьбу еще не праздновали.
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