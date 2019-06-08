"Маленькая пчелка" Гросу вышла замуж: первые фото

1 июня Алина Гросу вышла замуж. Фото с открытых источников.

Украинская певица Алина Гросу вышла замуж.

Этим она похвасталась на своей странице в Instagram, опубликовав первые фотографии после официальной церемонии бракосочетания.

"С днем ​​рождения меня! Свой 24 год я встречаю уже замужней девушкой. Можно сказать, любимый принял меня в свою семью и подарил мне ее до моего дня рождения! Теперь я точно говорить, что мое сердце не свободно! В нем есть много - много любви. Так как родных людей / членов семьи у меня стало в два раза больше ", - написала она в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потап потроллил Настю Каменских за ошибку в английском

Певица уточнила, что вышла замуж 1 июня. Свадьбу еще не праздновали.

Американская певица Майли Сайрус опубликовала откровенные фото со съемки, посвященной ее новому альбому "She Is Coming". На фотографиях знаменитость позирует в самом бюстгальтере, трусах и чулках от Gucci.