Маколей Калкин отметил 40-летие ироничным постом

Маколей Калкин заставляет людей чувствовать себя старыми. Фото: Іnstagram.com/culkamania/

Вчера исполнителю главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколею Калкину исполнилось 40.

По случаю своего юбилея актер потроллил любителей киноленты.

"Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Не благодарите", - написал он в Twitter.

Также актер иронично добавил: "Это мой дар миру: я заставляю людей чувствовать себя старыми. Я больше не ребенок, вот моя работа".

Кроме того, Калкин отметил, что ему пора вступить в кризис среднего возраста и он думает заняться серфингом. Чтобы посмотреть, насколько это хорошая идея, он попросил подписчиков прифотошопить его голову к фотографии серфера.

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В феврале Маколей Калкин получил роль в десятом сезоне сериала "Американская история ужасов". Вместе с ним в продолжении антологии Райана Мерфи снимутся Кэти Бейтс, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.