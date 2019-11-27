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среда, 27 ноября 2019 15:28

Майли Сайрус шокировала фанатов сменой имиджа после развода

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Американская поп-певица Майли Сайрус показала поклонникам, что решила немного изменить свой образ.

Она перекрасила волосы и изменила прическу на стрижку Маллет. Перед камерой она встала с освещенным прямыми волосами.

Автор: instagram.com/mileycyrus
  Майли Сайрус изменила прическу и цвет волос. Поклонники назвали ее новый образ худшим за всю историю ее карьеры
Майли Сайрус изменила прическу и цвет волос. Поклонники назвали ее новый образ худшим за всю историю ее карьеры

В инстаграм-сторис она призналась, что автором нового имиджа является стилист Салли Хершбергер, с которой сотрудничает уже несколько лет подряд. После этих слов на нее посыпалась критика. Образ певицы назвали худшим за всю историю ее карьеры.

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Хейтер стилист решила не терпеть и остро ответила людям в сети.

"Во-первых, если вы хоть что-то знаете о волосах, то Майли просто в таком положении, что оно так выглядит. Майли их выпрямила, поэтому стрижка выглядит более строго, что мне на самом деле очень нравится. Это так называемая современная Маллет, которая очень стильная, но это то, в чем вы, вероятно, не очень хорошо разбираетесь", - заявила Сэлли Хершбергер.

Сама Майли Сайрус отказалась как-то комментировать заявления своих поклонников. Ранее артистка предпочитала волнистые светлые волосы с другим оттенком у корней.

Автор: images.1plus1.ua
  Майли Сайрус изменила прическу и цвет волос. Поклонники назвали ее новый образ худшим за всю историю ее карьеры
Майли Сайрус изменила прическу и цвет волос. Поклонники назвали ее новый образ худшим за всю историю ее карьеры

Американская певица Майли Сайрус представила новую песню "Slide Away" вскоре после разрыва с Хемсворт. В тексте композиции западные журналисты услышали намеки на разгульную жизнь актера и желание исполнительницы что-то изменить.

Некоторые источники утверждают, что именно Лиам виноват в разводе пары, так как любит выпить и шумные вечеринки.

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