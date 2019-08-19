Майли Сайрус намекнула в новой песни на пьяные гулянки бывшего мужа

Сейчас певица отдыхает с друзьями в Италии. Фото: Instagram

Американская певица Майли Сайрус представила новую песню "Slide Away" вскоре после разрыва с Лиамом Хемсвортом. В тексте композиции западные журналисты услышали намеки на разгульную жизнь актера и желание исполнительницы что-то изменить.

"Когда-то давно это был рай / Когда-то давно я была парализована / Думаю, я буду скучать по огоньками той гавани / Но пришло время отпустить", - говорится в тексте.

Некоторые источники утверждают, что именно Лиам виноват в разводе пары, так как любит выпить и шумные вечеринки.

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"Я хочу свой дом на холмах / Не хочу виски и таблеток / Я не сдамся так легко / И я не думаю, что я подавлена", - поет Майли.

На обложке трека в YouTube изображены таблетки и бутылка из-под алкоголя, которые плавают в бассейне.

"Все всегда думают, что Майли является проблематичной и незрелой, в то время, когда Лиам чувак-серфер, но это на самом деле не точно", - говорит источник из окружения Сайрус.

"Лиам - один из самых добрых и нежных людей. Чтобы он был диким или пьяным, это совершенно смешно", - в то время отрицают в окружении актера.

Недавно Хемсворт впервые, после новости о разводе с певицей 26-летней Майли Сайрус, написал об этом в Instagram. В подписи к фото заката он обратился к своим поклонникам.