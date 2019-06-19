Майк Тайсон обвинил Брэда Питта в разрушении семьи

Майк Тайсон обвинил экс-жену Робин Гивенс в измене с Брэдом Питтом. Фото: topnews.ru

Американский боксер Майк Тайсон обвинил бывшую жену, актрису Робин Гивенс, в измене с голливудским актером Брэдом Питтом.

Об этом говорится в мемуарах Тайсона "Undisputed Truth" ("Безоговорочная истина"), сообщило издание Hollywood Life.

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Боксер утверждал, что застал любимую в постели с Питтом в конце 1980-х годов.

По словам Тайсона, экс-супруг Анджелины Джоли умолял его не бить и успокоиться.

"Мы просто репетировали наши роли. Она все время говорила о тебе", - утверждал Питт согласно мемуарам Тайсона.

Бывшая жена спортсмена отрицает все обвинения.

Робин и Майк поженились в феврале 1988 года, через 2 года после первой встречи. Актриса перенесла выкидыш в течение года, и все начало распадаться между ними. Она подала на развод. Робин снова вышла замуж в 1997 году, но быстро разошлась со вторым мужем.