Мадонна захватила фанов фотографиями в нижнем белье

Фото: instagram.com/madonna

Американская певица 62-летняя Мадонна снова поразила фанатов эпатажным образом. Яркие селфи опубликовала в Instagram.

Попдива позировала в нижнем белье черного цвета, продемонстрировав пышную грудь и плоский живот. Образ дополнила множеством цепочек на шее и макияжем с акцентом на глаза.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида звезды.

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Американская певица 62-летняя Мадонна поделилась новыми фото, на которых позировала в стильном наряде от Gucci. Артистка появилась перед камерой в костюме из синих шорт и разноцветной куртки.