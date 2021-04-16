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пятница, 16 апреля 2021 23:46

"Лучше получается быть друзьями" - Джей Ло и Алекс Родригес разорвали отношения

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&quot;Лучше получается быть друзьями&quot; - Джей Ло и Алекс Родригес разорвали отношения
Американская певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес официально разорвали помолвку. ФОТО: instagram.com/jlo

Американская актриса и певица 51-летняя Дженнифер Лопес и ее возлюбленный, бейсболист 45-летний Алекс Родригес решили разорвать отношения, которые длились с 2017 года.

Новостью поделились 15 апреля в совместном заявлении, пишет Today.

"Мы поняли, что у нас лучше получается быть друзьями, и надеемся, что мы останемся ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга", - сообщили Лопес и Родригес.

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Американская певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес обручились в марте прошлого года. Но дважды переносили свадьбу через пандемию.15 апреля пара официально расторгла помолвку.

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