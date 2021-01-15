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пятница, 15 января 2021 18:17

"Лучше не вмешиваться в судьбу" Гвоздева поделилась мыслями на тему гаданий

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&quot;Лучше не вмешиваться в судьбу&quot; Гвоздева поделилась мыслями на тему гаданий
Гвоздева уверена, что гадать не надо. Фото: предоставлено пиар-агентом танцовщицы

Танцовщица Илона Гвоздева поделилась мыслями про гадания на возлюбленного. Также она рассказала подробнее о праздновании Старого Нового года.

"Старый Новый год мы отмечали в кругу семьи. Традиций гадания и щедривки в нашей семье пока не практикуются. Может, позже и начнем, когда дети подрастут. Тогда буду знакомить их с щедрование, будут ходит к родным, а также к крестным", - отметила хореограф.

Гвоздева уверена, что гадать не надо.

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"Мне гадать смысла уже нет, муж есть. И вообще считаю гадания не лучшим способом увидеть образ любимого или узнать будущее. Лучше не вмешиваться в судьбу, она сама все решит", - говорит женщина.

В Международный день "спасибо", который отмечают сегодня, танцовщица Илона Гвоздева рассказала, кому и за что благодарна. Победительница "Танців з зірками 2018" считает, что "спасибо" - это слово, которое должно звучать чаще

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