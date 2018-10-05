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пятница, 05 октября 2018 07:43

Лорак разозлила сеть концертом в Киеве

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет в России, разозлила пользователей сети своим выступлением в Киеве.

Она вернулась, чтобы спеть на концерте телеканала "Интер" и нарвалась на критику. В частности, украинский политолог Алексей Голобуцкий допустил, что России надоела потрёпанная "дива".

"Теперь для заработков годятся и скромные залы Украины? Как бы зубастые российские конкуренты окончательно не выдавили из тамошнего рынка Лорак как "неликвид"- куда нам ее девать тогда?!" - написал он в Facebook.

Автор: facebook.com/Alex Golobuckij
  Украинская певица Ани Лорак, которая живет в России, разозлила пользователей сети своим выступлением в Киеве
Украинская певица Ани Лорак, которая живет в России, разозлила пользователей сети своим выступлением в Киеве

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В сети его поддержали. "В Магадан!", "В России шаурма закончилась!" - пишут пользователи в комментариях.

 

Ани Лорак выложила фото в откровенном вечернем платье с разрезом от бедра. Пользователи в комментариях пишут, что певица выглядит неестественно и после операций ее не узнать.

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Дата
05
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