Лорак разозлила сеть концертом в Киеве

Украинская певица Ани Лорак, которая живет в России, разозлила пользователей сети своим выступлением в Киеве.

Она вернулась, чтобы спеть на концерте телеканала "Интер" и нарвалась на критику. В частности, украинский политолог Алексей Голобуцкий допустил, что России надоела потрёпанная "дива".

"Теперь для заработков годятся и скромные залы Украины? Как бы зубастые российские конкуренты окончательно не выдавили из тамошнего рынка Лорак как "неликвид"- куда нам ее девать тогда?!" - написал он в Facebook.

Автор: facebook.com/Alex Golobuckij Украинская певица Ани Лорак, которая живет в России, разозлила пользователей сети своим выступлением в Киеве

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В сети его поддержали. "В Магадан!", "В России шаурма закончилась!" - пишут пользователи в комментариях.

Ани Лорак выложила фото в откровенном вечернем платье с разрезом от бедра. Пользователи в комментариях пишут, что певица выглядит неестественно и после операций ее не узнать.