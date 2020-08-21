"Lonely" — Макс Барских выпустил совместную песню с Джаро

Певец продолжает выпускать хит за хитом. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Макс Барских порадовал слушателей еще одним танцевальным хитом — "Lonely". Только через две недели после громкого электронного релиза "Silence", который нашел своего слушателя от Франции в Канаду, Барских вместе с музыкантом Джаро представляет совместную композицию под названием "Lonely".

2020 запомнится поклонникам Макса Барских, как один из самых экспериментальных периодов в карьере музыканта за последнее время. Певец продолжает выпускать хит за хитом, исследуя глубины музыкальных стилей.

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"Эта песня родилась легко, но с самого начала стало понятно, что ей необходим второй характер. Своим куплетом Джаро добавил музыкальному материалу особые атмосфера, вязкость и выход за пределы привычного для меня ритма. "Lonely" — наш заключительный аккорд, который идеально к лету и подойдет для ваших теплых воспоминаний", - комментирует Барских.

Певец Макс Барских порадовал поклонников новой песней "Silence". Эта композиция - первая англоязычная работа артиста после выхода альбома "Z.Dance" 2012 года.