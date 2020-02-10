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понедельник, 10 февраля 2020 08:39

Лола со "Школы" порадовала поклонников соблазнительным фото на столе
7

1 Комментировать

Актриса Елизавета Василенко порадовала поклонников соблазнительным фото
Фото: instagram.com/elizabethvasilenko
Актриса Елизавета Василенко порадовала поклонников соблазнительным фото
Актриса Елизавета Василенко порадовала поклонников соблазнительным фото
Актриса Елизавета Василенко порадовала поклонников соблазнительным фото
Актриса Елизавета Василенко порадовала поклонников соблазнительным фото

Актриса 21-летняя Елизавета Василенко, известная с украинского сериала "Школа", порадовала поклонников соблазнительным фото.

На фото с малазийского Куала-Лумпур, которое Василенко выставила в Instagram, она позирует в вельветовых сапогах по колено, присев на столе. К темно-синей обуви юная актриса подобрала светлое платье.

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"Бомбезно", "Шикарная", "Королева красоты", "Крутая", "Красавица", - комментировали поклонники Лизы Василенко.

Елизавета Василенко сыграла блогера и яркую девочку Лолиту "Лолу" Гавриленко в популярном украинском сериале "Школа".

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Дата
10
февраля

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