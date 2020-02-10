Лола со "Школы" порадовала поклонников соблазнительным фото на столе

Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Актриса 21-летняя Елизавета Василенко, известная с украинского сериала "Школа", порадовала поклонников соблазнительным фото.

На фото с малазийского Куала-Лумпур, которое Василенко выставила в Instagram, она позирует в вельветовых сапогах по колено, присев на столе. К темно-синей обуви юная актриса подобрала светлое платье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Буллинг, побои и анорексия: актриса сериала "Школа" рассказала о своей жизни

"Бомбезно", "Шикарная", "Королева красоты", "Крутая", "Красавица", - комментировали поклонники Лизы Василенко.

Елизавета Василенко сыграла блогера и яркую девочку Лолиту "Лолу" Гавриленко в популярном украинском сериале "Школа".