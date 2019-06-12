Линдеманн вступился за подругу и сломал челюсть фанату

Линдеманн избил фаната. Фото: Cosmopolitan

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему поклоннику.

Инцидент произошел в фешенебельном отеле Bayerischer Hof в Мюнхене, где остановилась группа, сообщает Bild.

Фанат попросил фронтмена сделать селфи, однако Линдеманн отказался. Тогда мужчина поймал музыканта в баре отеля. Линдеманн отдыхал там вместе со знакомым и подругой по имени Лана.

Фанат начал оскорблять подругу музыканта. Линдеманн отвел мужчину в сторону и хотел заставить его извиниться перед женщиной, но завязалась драка.

Лидер Rammstein ударил обидчика локтем в лицо и сломал челюсть. Сотрудники отеля вызвали полицейских.

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Лидер Rammstein пока никак не прокомментировал ситуацию.

Ходят слухи о романе Тилля Линдеманна с украинской певицей Светланой Лободой. Однако оба отказываются комментировать свою личную жизнь. В мае прошлого года Лобода родила второго ребенка. Девочку назвали Тильдой. Об отце ребенка ничего не известно. Говорят, что это Линдеманн. В октябре 2018 певица перенесла операцию на почках. Из клиники ее забрал солист Rammstein. Из больницы пара отправилась в ресторан, чтобы отметить выписку ужином. Поехали с ресторана держась за руки.