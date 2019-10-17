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четверг, 17 октября 2019 18:35

Линда Гамильтон удивила нарядом на презентации нового "Терминатора"
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Линда Гамильтон раз сыграла Сару Коннор 28 лет назад
Фото: dailymail.co.uk
Линда Гамильтон раз сыграла Сару Коннор 28 лет назад
Актриса Натали Рейес
Актриса Макензи Дэвис
кадр из фильма "Терминатор: Судный день"

Американская актриса 63-летняя Линда Гамильтон побывала на фотоколле по случаю презентации фильма "Терминатор: Тёмные судьбы" в Мехико. К знаменитости присоединились ее коллеги по площадке - Натали Рейес, Макензи Дэвис и Диего Бонета.

Перед фотографами Гамильтон позировала в черном свитере и кожаных леггинсах, что подчеркнули стройную фигуру. Образ дополнили черные сапожки на невысоком каблуке.

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"Терминатор: Тёмные судьбы" - шестой фильм франшизы "Терминатор" и сиквел картин "Терминатор" и "Терминатор 2: Судный день". Лента выйдет на экраны 1 ноября этого года.

Автор: кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы"
 

Линда Гамильтон, которая ранее была замужем за создателем "Терминатора" Джеймсом Кэмероном, переехала из Лос-Анджелеса несколько лет назад. В интервью звезда рассказала, что потребовалось определенное время, чтобы она решилась выйти из актерской пенсии и воспроизвести персонажа, которого в последний раз играла 28 лет назад.

Daily Mail
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