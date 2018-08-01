Лилия Ребрик поделилась рецептом своего похудения после рождения второго ребенка

Телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно во второй раз стала мамой, рассказала, какие упражнения помогают ей иметь стройную фигуру за 2 месяца после родов.

Недавно сеть взорвалась комментариями относительно фигуры Лилии Ребрик. Все потому, что звезда разместила на своей странице кадр с выписки из роддома, где она показала не лучшую свою форму. Платье свободного кроя, в которое нарядилась телеведущая, от ветрастало в несколько раз пышнее, поэтому образ Лилии Ребрик сравнили с наматрасником.

По словам телеведущей, ее фигура далека от идеала, поэтому она пытается тщательно следить за своим весом. Даже с двумя маленькими детьми Лилия Ребрик находит время для небольшой физической нагрузки и делится своими лайфхак молодой мамы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лилия Ребрик окрестила дочь

"Рассказываю: во-первых, мне еще есть над чем работать (я к себе очень требовательна). Во-вторых лучший тренажер - это ваш ребенок! А в-третьих, в зал я еще не хожу, так как кормлю (ребенка грудным молоком - ред), а физические нагрузки нежелательны в этот период. Поэтому упражнение, которое я люблю больше всего и которое можно делать везде - это "планочка". Начните стоять в ней минуту, а потом увеличивайте время. И так по несколько подходов в день . Это упражнение очень действенно! ", - посоветовала Лилия Ребрик, добавив фото с небольшой тренировки.

Лилия Ребрик во второй раз родила ребенка. Роды состоялись 30 апреля в одной из клиник Киева. По просьбе старшей дочери, новорожденную девочку назвали Полиной.