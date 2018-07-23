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понедельник, 23 июля 2018 11:43

Леся Никитюк приняла участие в опасном флешмобе

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Леся Никитюк приняла участие в опасном флешмобе
Украинская телеведущая Леся Никитюк выпрыгнула из автомобиля на ходу и станцевала, чтобы принять участие в мировом флешмобе. Фото: molbuk.ua

Украинская телеведущая Леся Никитюк приняла участие в мировом флешмобе, где пользователи социальных сетей под песню рэпера Дрейка In my feelings пытаются выпрыгнуть из машины на ходу, а потом параллельно бежать за автомобилем и танцевать.

Сначала флешмоб выглядел вполне безопасно – нужно было танцевать на месте. В середине июля музыкант выпустил клип, где признается подруге Кики в любви, но фанаты считают, что он делает это неубедительно. Так, в социальных сетях набирает популярность опасная версия флешмоба под песню Дрейка. С хештегом #Inmyfeelings сторонники выкладывают видео.

Леся Никитюк также приняла участие в флешмобе, но сделала это в свойственной для нее забавной форме. Женщина опубликовала видео на своей странице в Instagram.

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"Мой вариант мирового флешмоба #kiki. Был вариант еще провалиться в люк, но мы не нашли", – прокомментировала Леся.

Завершить флешмоб до конца удается далеко не всем. Многим бывает не легко выйти из машины, что выглядит по-настоящему опасно.

Скандальная телеведущая 36-летняя Ольга Фреймут вспомнила, какой была 16 лет назад. По ее словам, она в свои 20 была толстенькой и страшненькой.

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Дата
23
июля

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